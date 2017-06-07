Муртузалиев: в завершение чемпионата РФ по женской борьбе выступит Boney M

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар Муртузалиев рассказал о чемпионате России по женской борьбе, который пройдёт 9-10 июня в Каспийске.

«Программа будет насыщенной. Чемпионат России на этот раз пройдёт в формате Кубка России, который мы успешно опробовали в Чувашии. Уже несколько лет в Чебоксарах, которые также являются одним из центров развития женской борьбы, мы проводили соревнования в новом формате и убедились в его востребованности. В первый день проводятся все предварительные поединки. Затем во второй день в первой половине дня поединки за бронзу. А финальные схватки, самые красивые и яркие, будут представлены зрителям во второй половине дня. При этом в перерывах между поединками будут выступать танцевальные коллективы Дагестана, а завершит вечер выступление легендарной группы Boney M», — цитирует Муртузалиева официальный сайт ФСБР.