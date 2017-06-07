«Кристалл» заявил на ЧР по пляжному футболу бывшего вратаря «Ростова» и «Амкара»

Действующий чемпион России по пляжному футболу питерский «Кристалл» включил в заявку для участия в чемпионате России 2017 года бывшего вратаря футбольных клубов «Ростов» и «Амкар» Романа Геруса, сообщает Beachsoccerrussia.ru. 36-летний голкипер также выступал за «Черноморец» и «Луч-Энергию».

Герус — один из четырёх вратарей в составе «Кристалла». Его конкурентами в борьбе за место в воротах клуба из Санкт-Петербурга будут голкиперы сборной России Иван Островский и Михаил Августов, а также Денис Бабушкин.