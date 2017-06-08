Роджер Шмидт вернётся к работе со сборной России по кёрлингу

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв сказал, что швейцарский специалист Роджер Шмидт вернётся к работе с национальной командой.



«Мы договорились с Роджером Шмидтом, сейчас идёт технический процесс подписания контракта. С начала сезона он приступит к работе», — сказал Свищёв в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.



До 2014 года Шмидт работал тренером мужской сборной, а затем — тренером-консультантом женской. В мае 2016 года на исполкоме ФКР он был утверждён как член тренерского штаба женской сборной, но с командой так и не работал.