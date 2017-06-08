Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Роджер Шмидт вернётся к работе со сборной России по кёрлингу

8 июня 2017, четверг. 11:32. Другие

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв сказал, что швейцарский специалист Роджер Шмидт вернётся к работе с национальной командой.

«Мы договорились с Роджером Шмидтом, сейчас идёт технический процесс подписания контракта. С начала сезона он приступит к работе», — сказал Свищёв в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

До 2014 года Шмидт работал тренером мужской сборной, а затем — тренером-консультантом женской. В мае 2016 года на исполкоме ФКР он был утверждён как член тренерского штаба женской сборной, но с командой так и не работал.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Дмитрий Свищёв Керлинг. Женщины Керлинг. Мужчины
Новости. Другие
8 июня 2017, четверг
11:32 Роджер Шмидт вернётся к работе со сборной России по кёрлингу
11:02 Кугаевский: присутствие на сборе Гараничева и Старых стимулировало остальных
10:38 Хованцев: у Малышко есть определённые проблемы, которые будем решать
09:45 Стал известен основной состав сборной РФ по фигурному катанию на сезон-2017/18
09:28 Бобровникова: для меня гандбол зрелищнее футбола. Тут непременно много голов
09:18 Крутских — пятый после двух дней чемпионата мира «Финн-мастерс»
09:16 Гинева стала седьмой на турнире по конкуру в Вирдене
00:00 Демченко победил Коваленко и вышел на второе место на ЧЕ по шахматам в Минске
7 июня 2017, среда
23:09 Крамник победил Ананда во втором туре шахматного турнира в Ставангере
22:23 Фигуристы Монько и Халявин сыграли свадьбу
22:07 Лос-Анджелес может отказаться от идеи проведения Олимпиады-2024
21:56 ФГР удивлена, что каналы «Матч ТВ» не покажут стыковой матч ЧМ Россия — Польша
20:44 Женская сборная России по биатлону начала сбор в Поклюке
20:08 Елфутина поднялась на 6-е место после второго дня финала КМ по парусному спорту
18:31 Порт выиграл 4-й этап веломногодневки «Критериум Дофине»
18:04 Капитан «Газпрома-Югра» Копейкин покинул команду после 12 лет в клубе
17:07 «Кристалл» заявил на ЧР по пляжному футболу бывшего вратаря «Ростова» и «Амкара»
15:52 Ласицкене: плакала, когда не пустили на зимний чемпионат Европы
14:39 Матыцин: мы работаем, чтобы вокруг Универсиады не было допинговых скандалов
14:09 Слушатели «Спорт FM» назвали Хачанова лучшим спортсменом РФ по итогам недели
13:45 Власов: я принял решение бороться в весовой категории до 80 кг
13:08 Российские ватерполистки одолели голландок в суперфинале Мировой лиги
13:00 Матыцин: сборная Россия ставит задачу победить на Универсиаде в Красноярске
12:56 Матыцин: Универсиада-2019 будет крупнейшим спортивным событием
12:50 Метелев: в волонтёрскую деятельность вовлечены 10-15% россиян
12:47 Ологонова и Воробьёва занимают вторые места в новом рейтинге UWW
12:00 Стартовала волонтёрская программа Универсиады-2019 в Красноярске
11:59 Кравцов: шансов пробиться в сборную России у Вервея нет
11:03 Юрлова в предстоящем сезоне не будет работать с Хованцевым
10:53 Муртузалиев: в завершение чемпионата РФ по женской борьбе выступит Boney M
10:29 Полтавец: олимпийский чемпион Кун Вервей будет тренироваться с конькобежцами РФ
10:04 Тедеев: Махов — великий чемпион, и даже чемпионы иногда устают
09:38 Каминский: в Крыму нет ни одной базы, осталось только то, что было в СССР
09:31 18-летний олимпийский чемпион пловец Чалмерс перенёс операцию на сердце
09:23 Симаходская заняла шестое место на турнире по конкуру в Польше
00:29 Бендиксен: надеюсь, здравый смысл восторжествует и Йохауг выступит на ОИ-2018
00:21 Елфутина — 9-я после первого дня финала Кубка мира по парусному спорту
00:08 Лохте: я был близок к тому, чтобы попрощаться с жизнью
6 июня 2017, вторник
23:09 Европарламент одобрил заявку Парижа на проведение Олимпиады-2024
22:40 БФЛА опровергла информацию о положительных допинг-тестах белорусских бегуний
22:25 Крамник и Карякин сыграли вничью на старте турнира в Ставангере
22:00 Демченко и Шиманов выиграли свои партии в 7-м туре ЧЕ по шахматам в Минске
20:45 FIS настаивает на увеличении срока дисквалификации Йохауг до 16-20 месяцев
20:27 Российский борец Висаитов дисквалифицирован на 4 года за допинг
20:26 РУСАДА проводит антидопинговую викторину для спортсменов и всех желающих
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017