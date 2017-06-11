Оршуш: наконец-то настала моя очередь выиграть чемпионат России

Победительница чемпионата России по женской борьбе в Каспийске в весовой категории до 53 кг Стальвира Оршуш не стала скрывать позитивных эмоций от достигнутого успеха.

«Наконец-то я выиграла чемпионат России. Многие девчонки из моей весовой категории уже выигрывали этот титул и даже подтверждали его. Настала и моя очередь. В нашем весе все соперницы очень достойные, равные по силам, и исход соревнований часто решают нюансы, кто чуть лучше готов, тот и побеждает. Мне всё время немного не хватало. Но к этому чемпионату России я прошла очень хорошую подготовку и не могла подвести тех, кто меня поддерживает. Моя победа – это заслуга очень многих людей.

Я понимала, что если счёт в финале с Натальей Малышевой будет типа 1-1, Наташа как опытная спортсменка сумеет выиграть. Нужно было рисковать. Следующий такой шанс может быть очень нескоро. Я понимала, что надо найти момент, чтобы провести атаку и взять баллы. Я рискнула, и у меня получилось. Наташа – достойная соперница, вице-чемпионка Европы. Мы с ней постоянно боремся и помогаем друг другу на сборах. Но на ковре каждый сам за себя», — приводит слова Оршуш официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.