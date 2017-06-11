Фульсан из «Астаны» стал победителем веломногодневки «Критериум Дофине»

Датчанин Якоб Фульсан из команды «Астана» победил на восьмом этапе веломногодневки Мирового тура «Критериум Дофине». Этот успех позволил ему стать сильнейшим и в общем зачёте соревнований.
Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Критериум Дофине»
8-й этап. Альбервиль – Плато де Солезон, Франция. 115 км
1. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 3:26.20.
2. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +0.12.
3. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE) – +0.27.
Общая классификация. Итоговое положение
1. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 29:05.54.
2. Ричи Порт (Австралия, BMC) – +0.10 .
3. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +1.32.