Стали известны финалисты ЧР по вольной борьбе в категориях до 61 и 70 кг

В Назрани стартовал чемпионат России по вольной борьбе. Стали известны участники финалов в весовых категориях до 61 кг и 70 кг. В категории до 61 кг за золото поспорят Гаджимурад Рашидов (Дагестан) и Виктор Рассадин (Якутия – Крым). В схватках за бронзу встретятся Ахмед Чакаев — Бекхан Гойгереев (Чечня – Дагестан), Шамиль Омаров (Крым) – Ислам Дудаев (Чечня).

В финале соревнований в категории до 70 кг встретятся Магомад Дибиргаджиев (Дагестан – Иваново) и Магомедхабиб Кадимагомедов (Дагестан). В противостояниях за бронзу — Заурбек Сидаков (ХМАО-Алания) – Расул Джукаев (Чечня), Давид Баев (ХМАО-Алания) – Алибек Акбаев (Карачаево-Черкессия).