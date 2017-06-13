Валиев выиграл ЧР по вольной борьбе в категории до 86 кг

Владислав Валиев одержал победу над Шамилем Кудиямагомедовым в финале соревнований в весовой категории до 86 кг на чемпионате России по вольной борьбе в Назрани. Бронзу разделили между собой Анзор Уришев и Арсенали Мусалалиев.



Вольная борьба. Чемпионат России. Назрань

До 86 кг



1. Владислав Валиев (РСО-Алания — Московская область).

2. Шамиль Кудиямагомедов (Дагестан).

3. Анзор Уришев (Красноярский край – Кабардино-Балкария) и Арсенали Мусалалиев (Дагестан).

Ранее Заур Угуев завоевал золото в весовой категории до 57 кг.