Валиев выиграл ЧР по вольной борьбе в категории до 86 кг

Владислав Валиев одержал победу над Шамилем Кудиямагомедовым в финале соревнований в весовой категории до 86 кг на чемпионате России по вольной борьбе в Назрани. Бронзу разделили между собой Анзор Уришев и Арсенали Мусалалиев.
Вольная борьба. Чемпионат России. Назрань
До 86 кг
1. Владислав Валиев (РСО-Алания — Московская область).
2. Шамиль Кудиямагомедов (Дагестан).
3. Анзор Уришев (Красноярский край – Кабардино-Балкария) и Арсенали Мусалалиев (Дагестан).
Ранее Заур Угуев завоевал золото в весовой категории до 57 кг.