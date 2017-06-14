Угуев: золота чемпионата России не было бы без чемпионата Европы

Легковес Заур Угуев, ставший единственным борцом, который участвовал в чемпионате Европы и смог победить на чемпионате России, прокомментировал свой успех.

«Да, было ощущение, что на меня настраиваются по-особенному. Провели хорошую работу, я набрал неплохую форму, несмотря на то что совсем недавно вернулись с чемпионата Европы. Провели два сбора. Первый в Сочи — на «физику», второй в Дагестане, где работали на выносливость. Я держал Уразу, пропустил всего два дня, которые потом восполню.

В финале было повторение главной «схватки Ярыгинского», но выиграть здесь было гораздо сложнее, чем в начале года в Красноярске. Артём Гебеков мою борьбу изучил. Когда в концовке пропустил проход, переживал, что пропущу два балла и проиграю. Но мне удалось лицом выйти за ковер и отдать лишь балл. В противном случае я вряд ли успел бы отыграться.

Восстановился ли после травмы, полученной на чемпионате Европы? На сборе в Сочи я её закачивал, но не могу сказать, что травму удалось залечить. Всё равно нога ныла, болела. Но тренер сказал бороться. Болевые ощущения есть, но не такие сильные, как в Сербии. Во время чемпионата нога меня не беспокоила. Снимал МРТ — да, нужна операция. Будем ли мы оперировать ногу сейчас или отложим это на осень — решим с тренером и врачом.

Что дороже — бронза Европы или золото России? Конечно же, золото России. Но этого золота не было бы без чемпионата Европы — за те четыре схватки в Сербии я получил много опыта», — приводит слова Угуева пресс-служба ФСБР.