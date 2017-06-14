Евлоев: чего уж говорить, российским тяжам нужно немного подтягиваться

Чемпион Европы и СССР по вольной борьбе, постоянный представитель Республики Ингушетия при президенте РФ Ваха Евлоев оценил уровень российских борцов в тяжёлом весе, выступающих на чемпионате России в Назрани.

«Чего уж говорить, российским тяжам нужно немного подтягиваться. Если говорить о прошлых «глыбах» тяжёлого веса — Сослан Андиев, Салман Хасимиков и прочие были чуть другими. Возможно, изменилась и борьба, и мой взгляд — взгляд из Советского Союза. Ребята перспективные, им нужно добавлять. Сегодняшний чемпион Анзор Хизриев продемонстрировал на ковре одновременно и скромность, и напористость, мне его борьба понравилась. Думаю, основные его победы впереди», — цитирует Евлоева официальный сайт ФСБР.