Сборная России сыграет в 1/8 финала Мини-Евро по футболу 6х6

В 18:45 по московскому времени любительская сборная России начнёт игру в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 6х6 в Брно (Чехия) с командой Казахстана.



Действующий обладатель звания чемпионов Европы выступал в подгруппе D и занял там второе место, обыграв Португалию (3:0), сыграв вничью с Грецией (1:1) и уступив Румынии (2:3).



Сборная России начала турнир с поражения от Турции (0:1), затем обыграла Словакию (2:1) и Испанию (3:0), заняв в квартете С первое место и опередив на два очка словаков и турок.



Данный Мини-Евро является восьмым в истории. На первых шести первенствовала сборная Румынии, но в 2016 году она неожиданно уступила на стадии 1/8 финала Англии (2:3), и в итоге Казахстан обыграл в финале Хорватию в серии пенальти. Для хорватов этот финал стал третьим за последние четыре года, и все три они проиграли.



В других парах 1/8 финала встретятся: Венгрия — Турция, Польша — Черногория, Словения — Греция, Румыния — Сербия, Болгария — Чехия, Словакия — Франция Босния и Герцеговина — Хорватия.



Матч сборной России можно будет посмотреть в прямом эфире.