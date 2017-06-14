Альбиев не выступит на чемпионате России по греко-римской борьбе

Олимпийский чемпион 2008 года Ислам-Бека Альбиев сообщил, что пропустит чемпионат России по греко-римской борьбе из-за реабилитации после травмы. Соревнования пройдут во Владимире с 16 по 17 июня.

«Многие спрашивают про моё участие в чемпионате России во Владимире. Я готовился и был в оптимальной форме, но по ряду причин я вынужден пропустить этот старт. Этот вопрос я обсудил с главным тренером страны Гоги Когуашвили, и мы решили, что пропустить этот чемпионат будет целесообразно. Спасибо всем, кто болеет и переживает. Моя реабилитация заканчивается в июле. Победы ещё впереди», — написал Альбиев в своём «инстаграме».