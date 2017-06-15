Тедеев: на ЧР в Назрани некоторые «показали кино», которое никому не нужно

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев подвёл итоги чемпионата России в Назрани, который завершился 14 июня.

«Я доволен, что чемпионат прошёл, и прошёл на таком высоком уровне. Доволен, что обошлось без происшествий. Маленькие инциденты были, некоторые „показали кино“, которое никому не нужно. Хочу отблагодарить оргкомитет чемпионата за то, что было всё продумано до мелочей. В судействе не обошлось без ошибок, но чемпионат прошёл без судьбоносных недоразумений.

В сборную команду приглашаются финалисты ярыгинского турнира и призёры чемпионата России. К чемпионату мира мы подберём сильнейшую команду. В чём наша сила? В подготовке. Хорошо подготовимся и покажем свою силу результатом на мире. У нас впереди три сбора — Приэльбрусье, Кисловодск, Сочи. Будет турнир в Польше, после которого мы определим окончательный состав на чемпионат мира. Скорее всего, туда отправятся все претенденты на поездку в Париж, без исключений», — цитирует Тедеева официальный сайт ФСБР.