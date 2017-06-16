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Видео самой зрелищной схватки чемпионата России по вольной борьбе — 2017

16 июня 2017, пятница. 09:55. Другие

В Назрани завершился чемпионат России по вольной борьбе. Самой зрелищной схваткой турнира стало противостояние в финале в весовой категории до 97 кг. Олимпийский чемпион Игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Абдулрашид Садулаев взял верх над Владиславом Байцаевым со счётом 8:7.

Ранее Садулаев выступал в весовой категории до 86 кг, в которой выиграл два чемпионата мира. Также в его активе победа на чемпионате Европы 2014 года и Универсиаде-2015.

Предлагаем вашему вниманию видео самой зрелищной схватки чемпионата России по вольной борьбе в Назрани.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Абдулрашид Садулаев
Новости. Другие
16 июня 2017, пятница
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