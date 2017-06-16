Зайцева: нынешнее поколение биатлонисток в некотором смысле просто упущено

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева рассказал о своём отношении к нынешнему поколению российских биатлонисток. На чемпионатах мира Зайцева дважды побеждала в эстафетах и один раз в масс-старте, а также в её активе серебро и две бронзы в личных гонках. В Кубке мира москвичка одержала 13 личных побед, 15 раз была второй и 18 раз показывала третий результат.

«Я всегда всех защищаю. Говорю, что нужно просто подождать: новое поколение вырастет, натренируется – и всё будет классно. Хотя первое время после ухода думала только о том, что готова сама побежать и что это будет не хуже, чем сейчас выступают наши девочки. Сейчас более спокойно на это смотрю.

Моё мнение сводится к тому, что нынешнее поколение спортсменок в некотором смысле просто упущено. Должно вырасти другое.

Мне кажется, одна из глобальных ошибок в их подготовке заключалась как раз в том, что был поставлен акцент на юниоров. От спортсменок требовали в юниорах такого же результата, как сейчас надо показывать в национальной сборной. И они просто себя израсходовали, иссякли. Но это – исключительно моё мнение", — цитирует Зайцеву «Спорт-экспресс».