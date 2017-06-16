Чехиркин — чемпион России по греко-римской борьбе в весе до 75 кг

Александр Чехиркин, выступающий за Ростовскую область и Москву, победил в финале чемпионата России по греко-римской борьбе во Владимире в весовой категории до 75 кг Ильяса Магамадова. Бронзовые награды в этом весе завоевали Ахмед Кайцуков и Дмитрий Петайкин.
Греко-римская борьба. Чемпионат России. Владимир
Весовая категория до 75 кг
1. Александр Чехиркин (Ростовская область/Москва).
2. Ильяс Магамадов (Москва/Чеченская Республика).
3. Ахмед Кайцуков (Москва/Кабардино-Балкария).
3. Дмитрий Петайкин (Мордовия/Курганская область).