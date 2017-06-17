Чехиркин: надеюсь, доборюсь до конца олимпийского цикла

Чемпион России по греко-римской борьбе в весе до 75 кг Александр Чехиркин прокомментировал достигнутый успех, а также рассказал о дальнейших планах.

«Бывает, когда хорошо идёшь, набираешь форму, вдруг возникает какая-то незначительная травма, на которую у тебя уходит немало времени. Поэтому и получалось лишь находиться где-то около пьедестала. Сейчас со здоровьем всё нормально. Перед чемпионатом России провёл хороший сбор в Анапе, слава богу, ничего не беспокоит. С утра был в непонятном состоянии, но чем дальше — тем лучше „разбарывался“.



В начале олимпийского цикла я задал себе вопрос, доборюсь ли до его конца — думал, отборюсь год или два. Пока не буду загадывать, могу лишь сказать, что чувствую в себе силы бороться и конкурировать. Надеюсь, удастся дойти до конца цикла», — приводит слова Чехиркина официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.