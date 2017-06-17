Российские саблисты вышли в полуфинал ЧЕ в Тбилиси, победив Украину

Мужская сборная России по фехтованию на саблях в четвертьфинале командного турнира в рамках чемпионата Европы в Тбилиси победила соперников из Украины со счётом 45:29.

В полуфинале сборная России, за которую выступают Владислав Поздняков, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Даниленко и Алексей Якименко, встретится с командой Венгрии, одолевшей в упорной борьбе французских фехтовальщиков — 45:41.

В личном турнире саблистов россияне завоевать награды не смогли, а лучшим из них стал Якименко, показавший девятый результат.