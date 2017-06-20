Альпинист Пандит умер от сердечного приступа на спуске с горы Мак-Кинли

28-летний непальский альпинист и ультрамарафонец Санджай Пандит 15 июня 2017 года умер на спуске с горы Мак-Кинли (6190 м). Согласно сообщению официального лица, у спортсмена остановилось сердце, сообщает My Republica.



Санджай известен своими многочисленными ультразабегами, в ходе одного из которых из Катманду в Горкха он преодолел 161 км за 20 ч 35 минут. В 2013 году Пандит поднялся на Эверест и после этого занимался уже исключительно альпинизмом. Гора Мак-Кинли была последней в его проекте «7 вершин», который он успел завершить полностью, но умер спустя несколько часов при спуске в Верхнем лагере.



Клуб семи вершин — неформальное объединение альпинистов, совершивших восхождения на высочайшие вершины шести континентов, основан американским миллионером Диком Бассом в 1981 году.