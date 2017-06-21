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Смирнов: МОК может поставить вопрос так, что все вернут медали как миленькие

21 июня 2017, среда. 11:01. Другие

Почётный член Международного олимпийского комитета, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов рассказал, как в Национальном плане борьбы с допингом регулируется ситуация с возвратом медалей и призовых российскими спортсменами, уличёнными в нарушении антидопинговых правил.

«При получении квартиры, машины, денег, спортсмен будет подписывать договор, где прописано, что в случае обнаружения нарушения антидопинговых правил он обязуется вернуть все полученные блага в определённые сроки и в денежном эквиваленте. Спортсмен может и должен нести ответственность за то, что награды были завоеваны честным путем. И тут есть выбор: можно договор не подписывать и, соответственно, изначально ничего у государства не брать.

МОК может поставить вопрос таким образом, что все вернут медали как миленькие. Рычагов воздействия на самом деле очень много. Можно, например, сделать ответственным за возврат наград соответствующий Национальный олимпийский комитет. Или отказаться рассматривать заявку на проведение Олимпийских игр от той страны, где спортсмены не вернули все медали. Я вас уверяю, что тогда любой НОК убедит своих спортсменов вернуть награды", — цитирует Смирнова «Спорт-экспресс».

Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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