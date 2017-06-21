Бегуны Абитова, Капачинская и Алексеев дисквалифицированы на 4 года за допинг

Российские легкоатлеты Инга Абитова, Анастасия Капачинская и Денис Алексеев признаны нарушителями антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций и были дисквалифицированы на 4 года. Добровольные признания санкций ратифицированы дисциплинарным антидопинговым комитетом Российского антидопингового агентства, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

В результате повторной проверки пробы бегуньи на длинные дистанции Абитовой, взятой на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, была обнаружена запрещённая субстанция – дегидрохлорметилтестостерон. Срок дисквалификации истекает 12 июня 2018 года.

Повторная проверка пробы бегуньи на 400 м Капачинской с Олимпийских игр 2008 года и чемпионата мира в Тэгу 2011 года выявила запрещённые субстанции — дегидрохлорметилтестостерон и станозолол. Она дисквалифицирована на 4 года с даты временного отстранения – 1 июля 2016 года.

Повторная проверка пробы бегуна на 400 м Алексеева с Олимпийских игр 2008 года дала положительный результат на дегидрохлорметилтестостерон. Срок его отстранения завершится 15 ноября 2018 года.