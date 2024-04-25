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Матыцин: термин «олимпийский вид спорта» требует переосмысления из-за санкций МОК

Матыцин: термин «олимпийский вид спорта» требует переосмысления из-за санкций МОК
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Министр спорта России Олег Матыцин высказался о необходимости переосмысления термина «олимпийский вид спорта» из-за санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Матыцин подчеркнул, что статус чемпиона России и уровень национальных турниров должны быть повышены.

«Сам термин «олимпийский вид спорта» требует изучения, переосмысления в связи с санкциями со стороны МОК. Надо выстроить систему приоритетов в сторону здорового образа жизни, массовости спорта. Нужно поднять уровень и качество российских соревнований, повысить статус чемпиона России. Спортсмен — это ролевая модель для подрастающего поколения, спортсмены являются примером для наших граждан», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

Напомним, в 2022 году МОК рекомендовал отстранить российских спортсменов от международных соревнований. Позже рекомендации организации были смягчены, а в 2023 году МОК допустил россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе при условии соблюдения ряда требований.

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