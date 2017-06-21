Баев: хочу стать олимпийским чемпионом, чтобы подарить гордость родителям

Бронзовый призёр чемпионата России по вольной борьбе в весе до 70 кг Давид Баев поделился впечатлениями от победы над чемпионом мира Магомедом Курбаналиевым, а также рассказал, почему хочет стать олимпийским чемпионом.

«Магомед Курбаналиев — чемпион мира, и на схватку с ним выходил с боевым настроем. Непобедимых нет, Магомед — отличный борец, но и до схватки понимал: его реально выиграть. Возможно, он меня даже где-то недооценил. Кстати, мы на сборах с ним работали, практически каждый день подходил к нему, чтобы встать в пару.

Когда на сборы приехал президент федерации Михаил Мамиашвили, он очень тепло с нами пообщался. Мне больше всего понравилась мысль, что любой наш соперник хочет забрать у наших родителей возможность гордиться нами. Это действительно так, ведь выиграешь — подаришь счастье родителям, а если он хочет выиграть, значит, он хочет забрать твоё счастье. На любую схватку надо выходить как на битву. Почему я хочу стать олимпийским чемпионом? Чтобы подарить гордость родителям. Мои отец и мать этого хотят ещё больше, чем я. Хочется достигнуть этой цели и идти к новым. Хочется, чтобы и отец моих детей был олимпийским чемпионом. Главное — это вера и труд. Я хочу вдохновлять людей своей верой, трудом и своими делами", — приводит слова Баева официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.