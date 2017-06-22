Стал известен состав сборной России на юниорский ЧЕ по греко-римской борьбе

C 29 июня по 1 июля в Дортмунде (Германия) пройдёт первенство Европы среди юниоров по вольной борьбе. Главный тренер юниорской сборной России Николай Монов огласил состав команды на эти соревнования, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.



Греко-римская борьба. Первенство Европы среди юниоров. Дортмунд. Состав сборной России

До 50 кг. Атмир Коцев.

До 55 кг. Эмин Сефершаев.

До 60 кг. Фадис Валитов.

До 66 кг. Сергей Степанов.

До 74 кг. Нарек Оганян.

До 84 кг. Александр Комаров.

До 96 кг. Артур Саргсян.

До 120 кг. Георгий Гаджинов.