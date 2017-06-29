Резцова: в 90-е пошла мода, чтобы тренер с каждой спортсменкой переспал

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова рассказала об отношениях биатлонисток и тренеров в 90-е годы и о ситуации в спорте в тот период.

«Плохое началось уже в мою бытность, в переходные 90-е. Пошла мода на «постельный режим», чтоб тренер с каждой спортсменкой переспал, а потом таких, которые нравились тренерам, и в команды брали… Не по спортивным способностям, а по постельным! Стали скатываться…



А ещё появились деньги. Большая коммерция. Купи – продай. Странная политика приглашать иностранных тренеров на колоссальные зарплаты – несмотря на языковый барьер, разность культур, извечную конкурентность. Непонятно — зачем? Чем наши хуже?



Ведь совершенно ясно, что иностранцам невыгодно, если мы побеждаем! Всё стало противно. Как будто, кто-то специально взялся разрушать наши достижения, пробуждать в людях тёмное! Надеюсь русский характер всё-таки сможет этому противостоять… Кое-какие сдвиги, слава богу, уже начались», — цитирует Резцову журнал «Андрей».