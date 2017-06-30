Резцова: сейчас единственная проблема в любых сборных — борьба с допингом

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова отказалась прокомментировать свои слова, что в 1990-е годы спортсменки попадали в сборную России не по спортивным принципам.

«Давайте не будем озвучивать, что было, чего не было. Мои слова – это никому не нужно сейчас, поэтому я ничего комментировать не буду. Давайте упустим эти моменты, что было в 1990-е, в 2000-е годы.



Мы живём сегодняшним днём, и у нас единственная проблема в любых сборных – это борьба с допингом», — приводит слова Резцовой «Национальная служба новостей».