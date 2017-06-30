Мутко завизировал план по борьбе с допингом в российском спорте

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что завизировал по распоряжению правительства национальный план борьбы с допингом, однако у него возникли вопросы по контролю этой системы.

«Сегодня завизировал по распоряжению правительства план по борьбе с допингом, на основании того, что Виталий Смирнов сделал. Мы сделали комплекс мер по реализации этого плана. Я его завизировал, Дмитрий Анатольевич его подпишет.

Там будет всё чётко: что мы делаем в законодательстве, как мы создаём независимость этой системы. Но всегда есть но. Кто это систему будет контролировать?" — цитирует Мутко «Р-Спорт».