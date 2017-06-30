Кузьмина стала бронзовым призёром ЧМ по тхэквондо в категории до 62 кг

В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по тхэквондо. Россиянка Татьяна Кузьмина, выступающая в весовой категории до 62 кг, не смогла пробиться в финал соревнований и стала обладательницей бронзовой медали.

Кузьмина по ходу турнира победила Анну Чиучиту из Молдавии (6:4), испанку Марту Кальво Гомес (6:5), Гулим Бибалаеву из Казахстана (13:11) и чешку Ивету Жиранкову (3:2), а в полуфинале уступила Кимие Алижадех Зенурин из Ирана со счётом 6:9.

Эта медаль стала шестой для сборной России на чемпионате мира в Мучжу.