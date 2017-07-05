Мутко: если паралимпийцев не допустят, проведём для них турнир в Ханты-Мансийске

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, выступая на пленарном заседании Госдумы в рамках правительственного часа, сообщил, что в случае недопуска российских паралимпийцев на Игры в Пхёнчхане в России будут организованы альтернативные соревнования.

«Мы оказываем поддержку Паралимпийскому комитету России. Подписана „дорожная карта“, одним из пунктов которой является невмешательство государства в управление.

Мы финансируем работу сборной, соблюдаем календарь событий. Если сборная не получит допуск на Игры в Пхёнчхане, мы на высоком уровне проведём в марте соревнования в Ханты-Мансийске", — сказал Мутко.

Также Мутко заявил, что Россия будет получать компенсацию при отмене международных соревнований на её территории, и выразил надежду на то, что после восстановления статуса РУСАДА РФ будут возвращены ранее перенесённые соревнования.