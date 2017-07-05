Роднина: спорт – жестокий бизнес. За 20 с лишним лет мы не научились его вести

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в ходе правительственного часа в Госдуме РФ сказала, что в России не научились вести бизнес, которым является спорт.

«Спорт – жестокий бизнес, и за 20 с лишним лет мы не научились его вести. Спорт – престиж и гордость страны, нужна господдержка. За последние годы мы создали хорошую базу. Мы, как спортсмены прошлого, можем только позавидовать этим условиям. Такой поддержкой не может похвастаться ни одно государство.

Но не просматривается политика государства и министерства в области международных организаций. Если не займёмся этим, то у нас будут проблемы. Необходима антидопинговая программа, которая должна работать повсеместно", – сказала Роднина.