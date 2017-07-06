Гурьев уволен с поста главного тренера сборной Тюменской области по биатлону

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов сообщил, что Леонид Гурьев был уволен с поста главного тренера сборной Тюменской области по биатлону.

«Сегодня я очень обеспокоен судьбой Леонида Гурьева, самого успешного женского тренера по биатлону, подготовившего четырёх олимпийских чемпионок.

В Тюмени его уволили с поста главного тренера и отправили на пенсию. Я считаю, что этот специалист, едва перешагнувший 60-летний рубеж, заслуживает продолжения работы, потому что больших успехов в женском биатлоне у нас никто не добился. Я с большим уважением отношусь к губернатору Тюменской области Владимиру Владимировичу Якушеву, который очень многое сделал для российского и мирового биатлона, и уверен, что он досконально разберётся в данной ситуации, поймёт, кто прав, кто виноват, и примет мудрое решение. Я думаю, что здравый смысл должен возобладать и человеку нужно хотя бы сказать спасибо.

Леонид достоин продолжить работу с тюменскими воспитанницами в сборной команде, где без него справиться будет трудно. Я слышал, что Кугаевский, который собирает грязь и поливает Гурьева на всех уровнях, даже не имеет допуска к работе с оружием, потому что у него есть проблемы с головой. Когда такие вещи творятся, я, как не последний человек в биатлоне и немного в нём разбирающийся, не могу находиться в стороне.



Недавно исполнялось 70 лет ушедшему из жизни легендарному хоккеисту Владимиру Петрову. Создалось впечатление, что с уходом из жизни СМИ совсем забыли о нём. Никто так и не вспомнил. Неужели им интересны только крамола и скандалы? Так и об уволенном Гурьеве все сразу забыли, как Иваны, не помнящие родства. Ему никто не сказал даже спасибо, не принял и ничего не объяснил. Просто выкинули как не нужную вещь", — написал Тихонов на своём официальном сайте.