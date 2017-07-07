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«Локомотив» разгромил ЦСКА на старте 2-го этапа ЧР по пляжному футболу

7 июля 2017, пятница. 20:54. Другие

В первом матче второго этапа чемпионата России по пляжному футболу, который проходит в Казани, «Строгино» переиграло саратовскую «Дельту» со счётом 4:1. Дубль в составе победителей оформил Владислав Аксёнов. «Строгино» одержало вторую победу в турнире, а саратовская дружина потерпела второе поражение.

В следующей встрече первого игрового дня «Локомотив» в московском дерби разгромил ЦСКА со счётом 4:0. Дубль оформил Борис Никоноров, идеально реализовав два штрафных удара. После этой победы «Локомотив» поднялся на вторую строчку, опередив «Дельту». ЦСКА опережает «железнодорожников» на 2 очка, однако «армейская» команда провела на одну игру больше.

Санкт-петербургский «Сити» начал второй этап с победы над самарскими «Крыльями Советов» со счётом 5:4. Дважды в составе «Сити» отличился Алексей Краснощёков. Еще одна команда из города на Неве «Кристалл» переиграла московский «Спартак» со счётом 5:2.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Казань

Второй этап. 7-й тур

«Строгино» (Москва) — «Дельта» (Саратов) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

«Локомотив» (Москва) – ЦСКА (Москва) — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).

«Крылья Советов» (Самара) — «Сити» (Санкт-Петербург) — 4:5 (2:2, 0:1, 2:2).

«Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 5:2 (3:1, 1:1, 1:0).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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7 июля 2017, пятница
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