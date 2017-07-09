Пловец Рылов готовится к чемпионату мира в Будапеште с травмой плеча

В преддверии чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште пловец Евгений Рылов не может тренироваться в полную силу из-за повреждения плеча.

«Женю беспокоят проблемы с плечом, и уже не первый месяц. Во время плавания он испытывает довольно сильную боль, которая не даёт ему тренироваться в полную силу. Мы стараемся минимизировать нагрузку на его плечевой пояс, но это сказывается на качестве подготовки. В результате Рылов не смог проделать всю ту работу, что была предусмотрена тренировочным планом.

Ситуация осложняется тем, что уже совсем скоро Рылову предстоит отправиться в Будапешт, где он будет отстаивать бронзовую медаль, завоёванную два года назад на чемпионате мира в Казани. Таким образом, сделать паузу и дать травмированной руке отдохнуть он не может. Врачи объясняют проблемы спортсмена со здоровьем особенностями его анатомического строения. По их мнению, обойтись без операции в ближайшее время будет практически невозможно», — приводит слова источника из окружения спортсмена портал «Подмосковье сегодня».