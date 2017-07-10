Пер Ланге покинул пост пресс-атташе IBU, врио стала россиянка

Директор по коммуникациям IBU немец Пер Ланге покинул свой пост, который он бессменно занимал с 2006 года. Новый руководитель медиаслужбы Международного союза биатлонистов будет назначен позже. Пока временно исполняющим обязанности директора по коммуникациям стала россиянка Мария Дмуховская.



Дмуховская после окончания МГИМО с 2011 по 2014 год работала переводчицей натурализованного корейского шорт-трекиста Виктора Ана. С 2015 года работает в IBU в должности менеджер проекта. Владеет английским, немецким и корейским языками.