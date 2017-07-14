Определены даты проведения зимней Универсиады 2021 года в Люцерне

Зимние Всемирные студенческие игры 2021 года в Люцерне (Швейцария) пройдут с 21 по 31 января, сообщает Inside the Games. Международная федерация студенческого спорта выбрала швейцарский город местом проведения Универсиады-2021 в 2016 году, теперь же после согласования с международными спортивными федерациями были окончательно утверждены даты проведения соревнований.

Ранее Швейцария принимала зимнюю Универсиаду в 1962 году — в Вилларе.

С 2 по 12 марта 2019 года зимняя Универсиада состоится в Красноярске.