Колесниченко выиграла квалификацию в технической программе на ЧМ среди солисток

В Будапеште (Венгрия) стартовал чемпионат мира по водным видам спорта. Олимпийская чемпионка в синхронном плавании россиянка Светлана Колесниченко вышла в финал соревнований в технической сольной программе с первым результатом — 94,0229 балла.

Второй стала представительница Испании Она Карбонель (92,3893), третьей – Юкико Инуи из Японии (90,5617).

Финал в этом виде программы состоится 15 июля.

Всего за 16 дней чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште будут разыграны 75 комплектов медалей.