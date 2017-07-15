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Колесниченко: я очень переживала, но дебют в соло получился удачным

15 июля 2017, суббота. 14:27. Другие

Россиянка Светлана Колесниченко, победившая в технической программе солисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, поделилась эмоциями от достигнутого успеха.

«Я очень рада завоевать первую медаль чемпионата мира в соло и десятую в карьере. Последний раз в соло я выступала в 2009 году на юниорском первенстве мира, но это совсем другие ощущения. А здесь была очень большая моральная ответственность – удержать высокую планку после Светланы Ромашиной. Конечно, я очень переживала. Но дебют получился, я считаю, удачным.

Свою медаль я разделяю на несколько кусочков: для себя, для тренера, для родных и близких — для всех, кто меня поддерживал. Но я не расслабляюсь, работаю дальше. Сегодня для меня был третий старт из восьми на этом чемпионате мира. Повезло с погодой. Прохладно, дождик, пасмурно – всё, как я люблю», — приводит слова Колесниченко агентство «Весь спорт».

Источник: Весь спорт Сообщить об ошибке
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Светлана Колесниченко
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