Шишкина: боюсь, не начнут ли спортсмены меняться чемоданами

Двукратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала новую форму юниорской сборной России.



«Из представленной экипировки компании ZASPORT понравились чемоданы разного дизайна. Боюсь только, как бы спортсмены не начали меняться ими, если дизайн попавшегося им чемодана придётся не по душе. Представленная форма — для юниорской сборной, поэтому неудивительно, что она выглядит стильно, как уличная одежда. В ходе разработки экипировки компания контактировала со мной: я заполняла анкету, в которой указывала любимые бренды и цвета», — сказала Шишкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Ранее вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович и двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян выразили недовольство тем, как выглядит экипировка юношеской команды России от бренда ZASPORT.

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