Сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал этапа Гран-при в Англии

В Эксетере (Англия) продолжается четвертый этап Европейской серии Гран-при по регби-7 среди мужских команд. В заключительном матче группового этапа сборная России взяла верх над командой Уэльса со счётом 17:12. Ранее россияне выиграли у команды Польши (34:0) и потерпели поражение от сборной Грузии (5:7).

Команда Уэльса до встречи с россиянами взяла верх над регбистами из Грузии (14:7) и Польши (38:5).

Россияне заняли первое место в группе В и вышли в четвертьфинал турнира.

Регби-7. Мужчины. Европейская серия Гран-при. 4-й этап. Эксетер, Англия

Группа B

Россия – Польша – 34:0 (15:0).

Россия – Грузия – 5:7 (0:7).

Россия – Уэльс — 17:12 (0:12).