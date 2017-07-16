Колесниченко и Пацкевич победили в технической программе дуэтов на ЧМ в Венгрии

Россиянки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич победили в технической программе соревнований по синхронному плаванию в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Серебряные награды завоевали китаянки, а замкнули тройку призёров спортсменки из Украины.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа

1. Светлана Колесниченко/Александра Пацкевич (Россия) — 95,0515.

2. Цзянь Тинтин/Цзянь Венвен (Китай) — 94,0775.

3. Анна Волошина/Елизавета Яхно (Украина) — 92,6482.