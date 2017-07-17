Ниггли: раньше РУСАДА регулярно просило денег, это создавало взаимоотношения

Генеральный секретарь Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли, на минувшей неделе посетивший офис Российского антидопингового агентства, поделился впечатлениями от увиденного.

«В РУСАДА за последний год произошло много изменений. Мы вместе с правительством РФ и министерством спорта усердно работали вместе, чтобы изменить Российское антидопинговое агентство. У РУСАДА появилось новое правление, финансирование теперь идёт через министерство финансов, а не через министерство спорта. РУСАДА поменяло свой статус, свою структуру — всё это замечательно, всё было сделано в соответствии с нашими рекомендациями, и чтобы мы были уверены, что независимость агентства сохранена.

Также РУСАДА было реорганизовано с практической точки зрения: нанят новый персонал, созданы новые образовательные программы. И сейчас они начали реорганизацию процесса тестирования, теперь РУСАДА готово проводить тесты. У них сейчас есть около 40 допинг-офицеров, которые прошли обучение и готовы проводить допинг-тестирование. Всё это говорит о том, что РУСАДА идёт в верном направлении. Недавно я посетил офис РУСАДА в Москве и увидел там группу очень мотивированных людей, готовых выполнять свою работу. Это просто замечательно.

Примечательно, что финансирование РУСАДА теперь происходит одномоментно. РУСАДА представляет бюджет, получает деньги, они работают независимо и уже в конце года отчитываются. В прошлом РУСАДА приходилось регулярно просить денег, это создавало различные взаимоотношения. Нынешняя же система сопоставима с той, которая существует в других национальных антидопинговых агентствах. Мы думаем, это даёт РУСАДА больше автономии и независимости.

Есть ещё ряд шагов, которые должны быть сделаны — они в большей степени организационные, чем практические. Нужно больше заниматься обучением руководящего состава, также необходимо посмотреть, как будет реализована программа тестирования, к выполнению которой РУСАДА получило допуск. В течение нескольких месяцев практические вопросы будут проверены и улучшены. Ну а через несколько месяцев будет проведен аудит РУСАДА, чтобы убедиться, что всё работает в соответствии с правилами. Но я думаю, что это больше для того, чтобы убедиться что система работает ежедневно, рутинно. Сейчас РУСАДА продолжает нанимать людей, и наиболее важный момент — назначение генерального директора», — цитирует Ниглли ТАСС.