Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ниггли: раньше РУСАДА регулярно просило денег, это создавало взаимоотношения

17 июля 2017, понедельник. 09:52. Другие

Генеральный секретарь Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли, на минувшей неделе посетивший офис Российского антидопингового агентства, поделился впечатлениями от увиденного.

«В РУСАДА за последний год произошло много изменений. Мы вместе с правительством РФ и министерством спорта усердно работали вместе, чтобы изменить Российское антидопинговое агентство. У РУСАДА появилось новое правление, финансирование теперь идёт через министерство финансов, а не через министерство спорта. РУСАДА поменяло свой статус, свою структуру — всё это замечательно, всё было сделано в соответствии с нашими рекомендациями, и чтобы мы были уверены, что независимость агентства сохранена.

Также РУСАДА было реорганизовано с практической точки зрения: нанят новый персонал, созданы новые образовательные программы. И сейчас они начали реорганизацию процесса тестирования, теперь РУСАДА готово проводить тесты. У них сейчас есть около 40 допинг-офицеров, которые прошли обучение и готовы проводить допинг-тестирование. Всё это говорит о том, что РУСАДА идёт в верном направлении. Недавно я посетил офис РУСАДА в Москве и увидел там группу очень мотивированных людей, готовых выполнять свою работу. Это просто замечательно.

Примечательно, что финансирование РУСАДА теперь происходит одномоментно. РУСАДА представляет бюджет, получает деньги, они работают независимо и уже в конце года отчитываются. В прошлом РУСАДА приходилось регулярно просить денег, это создавало различные взаимоотношения. Нынешняя же система сопоставима с той, которая существует в других национальных антидопинговых агентствах. Мы думаем, это даёт РУСАДА больше автономии и независимости.

Есть ещё ряд шагов, которые должны быть сделаны — они в большей степени организационные, чем практические. Нужно больше заниматься обучением руководящего состава, также необходимо посмотреть, как будет реализована программа тестирования, к выполнению которой РУСАДА получило допуск. В течение нескольких месяцев практические вопросы будут проверены и улучшены. Ну а через несколько месяцев будет проведен аудит РУСАДА, чтобы убедиться, что всё работает в соответствии с правилами. Но я думаю, что это больше для того, чтобы убедиться что система работает ежедневно, рутинно. Сейчас РУСАДА продолжает нанимать людей, и наиболее важный момент — назначение генерального директора», — цитирует Ниглли ТАСС.

Генсек ВАДА Ниггли посетил офис РУСАДА для оценки прогресса в работе агентства
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ВАДА Допинг
Новости. Другие
17 июля 2017, понедельник
10:05 Белофастов: у сборной России по водному поло самая сложная группа на этом ЧМ
10:00 Де Грассе, Проценко, Томпсон победили на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате
09:52 Ниггли: раньше РУСАДА регулярно просило денег, это создавало взаимоотношения
09:29 Ветошкина и Овчарова победили на Гран-при Испании по борьбе
09:24 Gazprom Team Russia стала 11-й на чемпионате мира в классе М32 в Швеции
09:19 Герус: в Премьер-Лиге на ветеранов не смотрят, а в пляжном футболе с этим проще
00:26 В Нижнем Новгороде умер участник полумарафона, проходившего в жару
16 июля 2017, воскресенье
23:54 Женская сборная России по водному поло обыграла Грецию на ЧМ в Будапеште
23:21 Пацкевич поблагодарила Данченко, Ромашину и Колесниченко после победы на ЧМ
23:02 Синхронистки РФ выиграли квалификацию ЧМ в технической программе групп
22:42 Андрейкин и Крамник сыграли вничью на супертурнире в Германии
22:27 Сборная РФ — вторая в медальном зачёте после двух дней ЧМ по водным видам спорта
22:05 Ласицкене выиграла турнир в Падуе, одержав 13-ю победу подряд
21:49 Фрум мог потерять лидерство на «Тур де Франс» из-за проблем с колесом
21:21 Мужская сборная России по регби-7 выиграла этап Гран-при в Эксетере и ЧЕ
20:58 Тимошинина и Белова стали 8-ми на ЧМ в синхронных прыжках в воду с вышки
20:31 Шилов победил в однодневной велогонке «Трофео Маттеотти» в Италии
19:34 Данченко: Колесниченко по технике на голову выше всех своих соперниц
19:14 Моллема выиграл 15-й этап «Тур де Франс»— 2017, Фрум лидирует в общем зачёте
18:57 Сборная Австралии выиграла ЧМ по триатлону в смешанной эстафете, россияне – 13-е
18:42 Мужская сборная России по регби-7 вышла в финал чемпионата Европы
18:18 Сборная России по гребле на байдарках и каноэ — 3-я в командном зачёте ЧЕ
17:59 Молчанов стал 11-м в прыжках в воду с метрового трамплина на ЧМ
17:44 Колесниченко: в дуэте даже улыбаться и хмуриться нужно синхронно
15:52 Мужская сборная России по регби-7 завоевала путёвку на Кубок мира — 2018
15:11 Родченков: без моей поездки в Лондон россиян бы поймали на допинге на Играх-2012
14:45 Каноисты Коваленко/Штыль — чемпионы Европы, байдарочники Ляпунов/Дьяченко — 2-е
14:37 Россияне победили Грузию в 1/4 финала этапа европейского Гран-при по регби-7
14:22 Ромасенко — чемпионка Европы по гребле на каноэ на дистанции 200 м
14:15 Пацкевич: мы создали образ сексуальных девушек времён эпохи джаза
13:50 Коровашков завоевал серебро ЧЕ по гребле на каноэ на 200 метров
13:46 Афанасьева победила на молодёжном ЧЕ по лёгкой атлетике в ходьбе на 20 км
13:32 Мюллер победила в плавании в открытой воде на 10 км на ЧМ, Крапивина — 15-я
13:09 Колесниченко и Пацкевич победили в технической программе дуэтов на ЧМ в Венгрии
12:35 Белова и Тимошинина вышли в финал ЧМ в синхронных прыжках с вышки
12:34 Летающий лыжник Кубацки выиграл этап летнего Гран-при в Польше, Ромашов — 26-й
12:03 Созыкин и Грибанов — 25-е на ЧМ по парусному спорту в классе «470»
11:40 Каноисты Штыль и Мелантьев победили на чемпионате Европы на дистанции 500 м
11:21 Байдарочница Анюшина завоевала бронзу ЧЕ на дистанции 500 м
10:09 Доде и Смюлдерс — чемпионы Европы по велоспорту BMX
10:00 Кузнецов: мы с Захаровым много лет шли к этой победе на чемпионате мира
09:57 Лихачёв: постараемся достойно выступить, несмотря на экспериментальный состав
00:36 Демченко: футболистов стоит перевести на ставку Центра спортивной подготовки
00:05 Крамник проиграл Федосееву в первом круге супертурнира в Дортмунде
15 июля 2017, суббота
23:28 Мола выиграл этап Мировой серии по триатлону в Гамбурге, Д. Полянский – 33-й
Все новости RSS
Партнерский контент
Ждёте ли вы возвращения Юлии Липницкой в сборную России?
Архив →
© championat.com, 2000–2017