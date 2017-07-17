Савельев: многое видел, но такого, как у «Водника» и «Байкала-Энергии», ни разу

Восьмикратный чемпион мира по хоккею с мячом Дмитрий Савельев рассказал, почему пропустил скандальный матч чемпионата России минувшего сезона между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией». 26 февраля во встрече этих команд был зафиксирован счёт 11:9 в пользу «Байкала-Энергии», причём всё мячи были забиты в свои ворота.

«За два дня до матча мне позвонил начальник «Водника» Минин и сказал мне: «Дима, я хочу, чтобы ты не играл в предстоящем матче». Я не стал ничего спрашивать, сказал: «Хорошо». Я точно знаю, что такой же звонок был Янису Бефусу. Думаю, и других ребят заранее оповестили об этом. Соответственно, на предыгровой установке было сказано то же самое, был объявлен состав на игру. После этого я отпросился по семейным делам и уехал со стадиона.

Уже потом видел нарезку на Youtube. И могу сказать однозначно: я много чего видел в Интернете, но такого ни разу. Признаться, у меня даже мыслей не было, что этот матч может так закончиться. Конечно, сей факт не добавляет положительных эмоций хоккею с мячом, но если руководство «Водника» пошло на такой шаг, то, наверное, у них были на это причины. После этой игры у меня было много звонков из СМИ, и для всех у меня был один ответ: «Я приехал играть в хоккей, а не в какие-то политические игры». Как игроку мне было бы неприятно находиться на поле в том матче, и не знаю, как бы я поступил на месте хоккеистов, принявших участие в матче», — цитирует Савельева «Ульяновская правда».