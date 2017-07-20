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Пацкевич: сохранится ли наш дуэт с Колесниченко? Не уверена

20 июля 2017, четверг. 15:03. Другие

Российская синхронистка Александра Пацкевич после победы в произвольной программе в дуэте со Светланой Колесниченко на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия) призналась, что не знает, сохранится ли их дуэт. Ранее россиянки победили и в технической программе дуэтов.

«Сохранится ли дуэт? Не уверена.

Сегодня очень жарко, воздух горячий дует со всех сторон, мы пытались реанимировать себя перед стартом водой, льдом. Тренеры пытались на нас нагнать прохладный воздух. Пусть лучше завтра у девчонок в группе будет прохладнее, хотя и люблю тёплую погоду.

Думаю, сегодня проведём время с родными, которые специально приехали нас поддержать. Здесь мой папа и мама Светы. Отметим окончание чемпионата для нас и начало отпуска. Завтра и послезавтра обязательно опять придём в бассейн, чтобы поболеть за группу и микст.

В синхронном плавании мы завоевали уже все золотые медали, теперь будем завоевывать в артистическом", — приводит слова Пацкевич «Весь спорт».

Синхронистки Колесниченко и Пацкевич выиграли золото ЧМ в произвольной программе
Источник: Весь спорт Сообщить об ошибке
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Александра Пацкевич Светлана Колесниченко
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