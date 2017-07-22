Ходок Широбоков победил на молодёжном ЧЕ по лёгкой атлетике

Россиянин Сергей Широбоков победил в соревнованиях по спортивной ходьбе на 10 км в рамках молодёжного чемпионата Европы по лёгкой атлетике в Гросетто. Сергей выступал под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской Федерации лёгкой атлетики. Вторым стал испанец Хосе Мануэль Перес, а замкнул тройку призёров украинец Эдуард Забуженко.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы среди молодёжи. Гросетто, Италия
Спортивная ходьба. Мужчины. 10 км
1. Сергей Широбоков (Россия) — 43.21,29.
2. Хосе Мануэль Перес (Испания) — 44.17,23.
3. Эдуард Забуженко (Украина) — 44.22,16.