Российские шпажисты победили украинцев в 1/4 финала чемпионата мира

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах победила команду Украины в четвертьфинале чемпионата мира в Лейпциге (Германия) со счётом 45:36. В составе сборной России на дорожку выходили Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос.

За выход в финал командных соревнований на чемпионате мира сборная России поспорит с французами, которые в четвертьфинале оказались сильнее египтян со счётом 45:23.

Ранее российские саблистки не сумели пробиться в полуфинал, проиграв японкам.

Чемпионат мира по фехтованию завершится 26 июля.