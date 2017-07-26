Россияне стали пятыми на ЧЕ в стрельбе из винтовки с 50 м из трёх положений

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе. Россияне Сергей Каменский, Андрей Коньков и Денис Соколов в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трёх положений заняли пятое место в командных соревнованиях. Первой стала сборная Беларуси. В личном турнире Каменский продемонстрировал 16-й результат. Золото завоевал белорус Юрий Щербацевич.



Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Баку

Мужчины. Винтовка. 50 м. Стрельба из трёх положений. Личный турнир

1. Юрий Щербацевич (Беларусь) – 461,4.

2. Сергей Кулиш (Украина) – 458,1.

3. Александр Шмирль (Австрия) – 447,6…

16. Сергей Каменский (Россия) – 1147…

19. Андрей Коньков (Россия) – 1146…

29. Денис Соколов (Россия) – 1141.

Командный турнир

1. Беларусь – 3463.

2. Норвегия – 3441.

3. Германия – 3436…

5. Россия – 3434.