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Россияне стали пятыми на ЧЕ в стрельбе из винтовки с 50 м из трёх положений

26 июля 2017, среда. 13:28. Другие

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе. Россияне Сергей Каменский, Андрей Коньков и Денис Соколов в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трёх положений заняли пятое место в командных соревнованиях. Первой стала сборная Беларуси. В личном турнире Каменский продемонстрировал 16-й результат. Золото завоевал белорус Юрий Щербацевич.

Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Баку
Мужчины. Винтовка. 50 м. Стрельба из трёх положений. Личный турнир
1. Юрий Щербацевич (Беларусь) – 461,4.
2. Сергей Кулиш (Украина) – 458,1.
3. Александр Шмирль (Австрия) – 447,6…
16. Сергей Каменский (Россия) – 1147…
19. Андрей Коньков (Россия) – 1146…
29. Денис Соколов (Россия) – 1141.

Командный турнир
1. Беларусь – 3463.
2. Норвегия – 3441.
3. Германия – 3436…
5. Россия – 3434.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Денис Соколов - стрельба Сергей Каменский
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26 июля 2017, среда
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