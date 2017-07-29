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Гимнасты и пловцы принесли РФ 14 медалей в 5-й день юношеского фестиваля в Дьёре

29 июля 2017, суббота. 00:54. Другие

В пятый день Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьёре (Венгрия) спортсмены сборной России завоевали 14 медалей – шесть золотых, шесть серебряных и две бронзовые.

Четыре победы одержали пловцы: Андрей Минаков (100 м, вольный стиль), Полина Невмовенко (200 м, кроль) и комбинированные эстафеты 4х100 м у юношей и девушек. Ещё две медали высшей пробы на счету спортивных гимнастов: в упражнениях на отдельных снарядах первенствовали Сергей Найдин (конь) и Валерия Сайфулина (опорный прыжок).

Серебряными призёрами стали пловцы Егор Павлов (200 м, баттерфляй), Егор Доломанов (200 м, спина) и Невмовенко (500 м, вольный стиль), а также гимнасты Юрий Буссе (вольные упражнения и кольца) и Ксения Клименко (брусья).

Бронзу завоевали Ольга Турчина (200 м, брасс) и гимнаст Найдин (кольца).

В общекомандном зачёте сборная России занимает первое место (22 золотых, 13 серебряных, 10 бронзовых медалей).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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29 июля 2017, суббота
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