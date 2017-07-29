20-летний борец Власко погиб на берегу Байкала от ножевого ранения в сердце

29 июля на берегу Байкала в Бурятии был найден мёртвым двукратный чемпион Европы по вольной борьбе среди юниоров Юрий Власко. Ему было 20 лет.



«Ночью 29 июля на берегу Байкала в Прибайкальском районе в селе Горячинск обнаружено тело молодого человека 20 лет с признаками насильственной смерти. Личность погибшего установлена, начато расследование», — цитирует старшего помощника руководителя СУ СКР по Бурятии Дмитрия Столярова Infpol.ru.

По данным источника, причиной смерти спортсмена, решившего показать природу Бурятии гостям турнира по борьбе, стало ножевое ранение в сердце.



«Чемпионат» приносит искренние соболезнования родным и близким Юрия Власко.