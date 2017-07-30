Венгерка Хоссу стала чемпионкой мира в комплексном плавании на 400 м

В заключительный день чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) золотую медаль в комплексном плавании на 400 м завоевала венгерская спортсменка Катинка Хоссу (4.29,33). Серебряным призёром соревнований стала испанка Мирея Бельмонте (4.32,17). Бронзовую медаль взяла канадка Сидни Пикрем (4.32,88).

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия

Плавание. Женщины. Комплекс. 400 м

1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 4.29,33.

2. Мирея Бельмонте (Испания) – 4.32,17.

3. Сидни Пикрем (Канада) – 4.32,88.