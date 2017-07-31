Гандболистки РФ одержали три победы на 1-м групповом этапе ЧЕ U19

В третьем туре группового турнира молодежного чемпионата Европы U19 среди женских команд в Целе (Словения) сборная России обыграла команду Хорватии со счётом 30:20 (13:8). У россиянок самой результативной стала Антонина Скоробогатченко, на её счету 7 мячей в ворота хорваток. По 6 раз в составе команды России отличились Анна Шапошникова и Мария Дудина.

В первых двух матчах турнира россиянки одержали победы над Норвегией (23:15) и Македонией (42:15). Сборная России заняла первое место в группе B с тремя победами в трёх матчах и разницей мячей +45.

На втором групповом этапе россиянки сыграют с командами Венгрии (1 августа) и Нидерландов (2 августа). В зачёт команде России на этой стадии идёт победа над командой Норвегии, которая вышла из группы B cо второго места. Из группы в полуфинал выйдут две лучшие команды.