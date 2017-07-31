Колесниченко: наш пазл из тренеров и спортсменов сложился

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов чемпионата мира – 2017 по водным видам спорта в Будапеште, поделилась впечатлениями от своего выступления. В дуэте с Александрой Пацкевич она выиграла золото в технической и произвольной программах, а также дважды стала первой в личных соревнованиях.

«Хочется сказать слова благодарности нашим великим тренерам Татьяне Николаевне и Татьяне Евгеньевне. Они трудятся на своей любимой работе и вкладывают в нас душу. Я очень переживала, смогу ли я удержать ту планку, установленную Ищенко и Ромашиной. Но наш пазл из тренеров и спортсменов сложился», — передаёт слова Колесниченко корреспондент «Чемпионата» Даниил Колышев.